Adanaspor, evinde Şanlıurfaspor'a mağlup oldu

Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında Adanaspor, evinde Şanlıurfaspor ile karşılaştığı müsabakada 2-1 mağlup oldu. Maçta Samuel Tetteh ve Barış Ekincier'in attığı gollerle Şanlıurfaspor galip geldi.

Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında Adanaspor, evinde Şanlıurfaspor ile karşılaştığı müsabakada 2-1 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

53. dakikada orta sahadan topu alarak rakip ceza sahasına kadar giren Samuel Tetteh, meşin yuvarlağı Metehan Altunbaş'a verdi. Kaleye vuran Metehan'ın şutu Mehmet Yiğit'e çarparak geri oyun alanına döndü.

58. dakikada Adanaspor'da ceza sahası dışında topla buluşan Fatih Kurucuk, hızlıca topu Metehan Altunbaş'a gönderdi. Topu önüne çeken Metehan, düzgün bir vuruş yaptı ancak kaleci Aydın Bağ topu kurtardı.

65. dakikada Şanlıurfaspor'da ceza sahası dışında topla buluşan Thill'in şutu Adanaspor savunmasına çarparak Seyit Gazanfer'in önünde kaldı. Seyit'in ara pasıyla topla buluşan Barış Ekincier, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-1

79. dakikada Adanaspor'da Champness orta sahadan aldığı topla rakip yarı alana sokuldu. Burada Champness düzgün bir ara pasla topu İbrahim Aksu ile buluşturdu. İbrahim'in vurulu kaleci Aydın'da kaldı.

90+7. dakikada Şanlıurfaspor'da Barış Ekincier'in kullandığı köşe vuruşuna yükselen Thill, kafa vuruşuyla topu ağlarla buluşturdu. 1-2

Hakemler: Ozan Ergün, Şenoş Bektaş, Kadir Akıllı

Adanaspor: Ahmet Said, Evren Korkmaz, Ferhat Katipoğlu, Fatih Kurucuk, Feyzi Yıldırım, Kubilay Aktaş, Hakkı Türker (dk.70 Mutlu Aksoy Doğan), Samuel Tetteh (dk. 61 Champness), Eric Ayuk, Metehan Altunbaş (dk.70 İbrahim Aksu), Serhat Kot (dk. 53 Devran Şenyurt)

Yedekler: Arda Akbulut, Batuhan Yılmaz, Harun Alpsoy, Muhammed Emin Çelik, Cem Güzelbay, Burhan Tuzun

Teknik Direktör: Özhan Palut

Şanlıurfaspor: Aydın Bağ, N'Diaye, Barış Gök, Mehmet Yiğit, Semih Karadeniz (dk. 46 Seyit Gazanfer), Cumali Bişi (dk. 83 Donsah), Mert Çapar, Thill, Abdullah Aydın (dk. 58 Adem Eren Kabak), Toure (dk. 58 Barış Ekincier), Ardaiz (dk. 89 Muhammet Arslantaş)

Yedekler: Erzhan, Mboula, Adem Eren, Mato, Hüsamettin Tut, Cebrail Irtürk

Teknik Direktör: Zafer Turan

Gol: Barış (dk. 31 k.k.) (Adanaspor), Barış (dk.65) (Şanlıurfaspor)

Sarı kart: Semih (Şanlıurfaspor), Metehan (Adanaspor) - ADANA