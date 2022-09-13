Adanaspor'da Mustafa Kaplan dönemi sona erdi Spor Haberleri Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, Teknik Direktör Mustafa Kaplan ile yollarını ayırdı. Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, Teknik Direktör Mustafa Kaplan ile yollarını ayırdı. Turuncu-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Mustafa Kaplan ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Mustafa Kaplan ve ekibine teşekkür eder, bundan sonraki çalışma hayatında başarılar dileriz" denildi. Adanaspor ile 1'i hazırlık toplam 6 maça çıkan Mustafa Kaplan, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde etti. - ADANA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Mustafa Kaplan Adanaspor Spor Haberler

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