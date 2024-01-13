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Adanaspor-Boluspor maçının ardından

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Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında Adanaspor ile Boluspor arasında oynanan maç 1-1 berabere sonuçlandı. Adanaspor Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, rakiplerinin 10 kişi kalmasına rağmen kazanmaları gereken bir maçı berabere tamamladıklarını belirtti. Boluspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak ise maçın son dakikalarında pozisyon bulmalarına rağmen gol atamadıklarını ve deplasmanda alınan bir puanın değerli olduğunu ifade etti.

Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında konuk ettiği Boluspor ile 1-1 berabere kalan Adanaspor'da teknik direktör Mustafa Kaplan, "Rakibimiz 10 kişi kaldıktan sonra kazanmamız gereken bir maçtı." dedi.

Kaplan, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diledi.

İyi bir rakiple mücadele ettiklerini aktaran Kaplan, şunları kaydetti:

"Rakibimiz 10 kişi kaldıktan sonra kazanmamız gereken bir maçtı. Hamleler yaptık. Özellikle ikinci yarının başında iki oyuncu birden değiştirdik. Çok iyi hücuma çıkan, ayağa çok iyi pas yapan bir takımla oynadık. Bizim eksiklerimiz de bunlar. Bazı yerlerde final paslarını yapamıyoruz. Hücuma çıkarken zorlanıyoruz. Tabii ki mevcut kadromuz bu, bunlarla en iyi şekilde bir şeyler yapmak istiyoruz. Dimitri son dakika o pozisyonu atsa maçı kazanabilirdik. Rakibimize fazla pozisyon vermedik. Biz de fazla pozisyon bulamadık işin açıkçası. Bu ligde alınan her puan değerlidir. Boluspor'a sonraki maçlarında başarılar diliyorum."

Boluspor cephesi

Boluspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak ise ligin tüm sıralarını ilgilendiren bir maç oynadıklarını söyledi.

Maçta buldukları golün ardından oyunun kontrolünü ele almaya başladıklarını belirten Koşukavak, şöyle konuştu:

"İlk yarının son dakikalarında kırmızı kartla 10 kişi kalınca skor avantajımız olduğu için buna yönelik oynamayı tercih ettik. Oyuncularım iyi savundu. Adanaspor'a pozisyon vermedik. Sadece duran top tehdidimiz vardı. Barajı açtığımız için duran toptan Adanaspor golü buldu. Oyunun son dakikalarında pozisyon bulduk ama atamadık. Aldığımız bir puana üzülsek mi sevinsek mi bilemiyorum. 10 kişi iyi mücadele ettik. Deplasmanda bir puan değerli. Kazanabilirdik, bir puan aldık. Adanaspor'a başarılar dilerim."

Kaynak: AA / Spor

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