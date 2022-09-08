Adanaspor, Aaron Leya Iseka'yı renklerine bağladı
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Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, 24 yaşındaki forvet oyuncusu Aaron Leya Iseka'ı kadrosuna kattı.
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, 24 yaşındaki forvet oyuncusu Aaron Leya Iseka'ı kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "İngiltere temsilcisi FC Barnsley'in Demokratik Kongo Cumhuriyeti asıllı Belçikalı oyuncusu 24 yaşındaki santrafor Aaron Leya Iseka ile satın alma opsiyonlu kiralık olarak anlaşmaya varılmıştır." denildi.
Kaynak: AA / Fikret Kavğalı - Spor