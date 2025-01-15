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Adanaspor, 3 Futbolcu ile Sözleşme İmzaladı

Adanaspor, 3 Futbolcu ile Sözleşme İmzaladı
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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, futbolcular Orkan Çınar, Hasan Hatipoğlu ve Yusuf Can Esendemir ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı. İkinci Başkan Levent Pütün, yeni oyuncuların takıma katkı sağlamasını umduklarını dile getirdi.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, futbolcular Orkan Çınar, Hasan Hatipoğlu ve Yusuf Can Esendemir ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.

Trendyol 1. lig ekiplerinden Adanaspor, dün 4 futbolcuyla anlaşmasının ardından bugünde 3 futbolcu için imza töreni düzenledi. Adanaspor Kulübü İkinci Başkanı Levent Pütün, bir iş merkezinde düzenlenen törende, "3 yeni arkadaşımız inşallah Adanaspor'a katkı sağlayıp, takımın istenilen yere gelmesi için çaba gösterecek. Hepsine hayırlı olsun. Adanaspor ve Adana halkı için başarılar diliyorum kendilerine" diye konuştu.

Konuşmaların ardından oyuncularla sözleşme imzalandı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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