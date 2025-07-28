Adanalı Sporcular Uluslararası Organizasyonlarda Madalya Kazandı

Adanalı 5 sporcu, geçtiğimiz günlerde düzenlenen çeşitli uluslararası spor organizasyonlarında madalya kazandı.

Adanalı sporcular Esra Türkmen, Görkem Öçal, Zakir Kara, Muhammet Resul Özden ve Meryem Nur Tunuğ geçtiğimiz hafta düzenlenen uluslararası spor organizasyonlarında gösterdikleri üstün performansla hem Türkiye'ye hem de memleketleri Adana'ya büyük gurur yaşattı.

FISU 2025 Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nda Türkiye'yi atletizm cirit atma branşında temsil eden Adanalı milli sporcu Esra Türkmen, 59.90 metrelik atışıyla altın madalya kazandı.

Avrupa Gençlik Olimpik Festivali (EYOF) 2025'te yarışan Adanalı sporcu Görkem Öçal ise bronz madalya kazandı.

Aynı dönemde gerçekleştirilen European Para Youth Games 2025'te yarışan Adanalı para sporcuları Zakir Kara, T12 U20 kategorisinde 400 metre yarışında Avrupa üçüncüsü, Muhammet Resul Özden, T13 U20 kategorisi uzun atlama branşında Avrupa üçüncüsü ve Meryem Nur Tunuğ, 50 metre sırtüstü yüzme yarışında Avrupa ikincisi olarak gümüş madalya kazandı.

Başarılara ilişkin değerlendirmede bulunan Adana Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Loğoğlu, "Adanalı sporcularımızın geçtiğimiz hafta uluslararası arenada gösterdiği üstün performans bizleri gururlandırdı. Sporcularımızı ve onları yetiştiren antrenörlerimizi gönülden tebrik ediyorum" dedi. - ADANA