Adanalı sporcu Şehit Eren Bülbül Türkiye Dart Şampiyonası'nda ikinci oldu
Adanalı sporcu Eren Tuştas, Ankara'da düzenlenen Şehit Eren Bülbül Türkiye Dart Şampiyonası'nı ikinci sırada tamamladı.
Adanalı sporcu Eren Tuştas, Ankara'da düzenlenen Şehit Eren Bülbül Türkiye Dart Şampiyonası'nı ikinci sırada tamamladı.
Tusem Gençlik Spor Kulübü sporcusu Eren, 10-12 Ekim tarihlerinde Ankara'da yapılan Şehit Eren Bülbül Türkiye Dart Şampiyonası'nda mücadele etti.
Adanalı sporcu, antrenörleri Gülşen Erdinç Dural ve Gülistan Elvan eşliğinde hazırlandığı şampiyonada Türkiye ikincisi oldu.
Eren'e ödülünü, Türkiye Bocce, Bowling ve Dart Federasyonu Teknik Koordinatörü Şakir Erdem verdi.
Kaynak: AA / Mehmet Sancakzade - Spor