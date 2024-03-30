Adanalı kebapçıdan Y. Adana Demirspor ve Hatayspor'a sürpriz ikram

Adanalı kebapçı, Y. Adana Demirspor ve Hatayspor arasında oynanan hazırlık maçı sonrası 31 metrelik boru kebabı yapıp iki kulübe de ikram etti.

Y. Adana Demirspor, geçtiğimiz gün Hatayspor ile hazırlık maçında karşılaştı. Maç sonu Adanalı kebapçı Yaşar Aydın'ın, Adana Demirspor'un tesislerine giderek boru kebap yapması ise takımlar için ayrıca sürpriz oldu. Aydın, Hatay plakası olan 31 metrelik boru kebap pişirerek sunumunu yaptı. Ardından kebap, her iki takımın futbolcularına da ikram edildi.

Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel ve Y. Adana Demirspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman da Yaşar Aydın'a teşekkürlerini iletti. - ADANA