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Adanalı Kadın Off-Road Pilotundan Genç Kızlara İlham

Adanalı Kadın Off-Road Pilotundan Genç Kızlara İlham
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Adana'da otomobil sporlarında önemli başarılar elde eden Şendağ Öztoprak, kadınların bu alandaki güçlerini gösteriyor. Kendi aracını tamir eden Öztoprak, genç nesli spora teşvik ediyor.

Adanalı kadın off-road pilotu, erkek sporu olarak bilinen otomobil sporlarında pistlerin tozunu attırarak kadınların gücünü gösteriyor. Sanayide kendi aracını tamir eden kadın sporcu, genç nesile de örnek oluyor.

Adana'da özel bir hastanede pazarlama ve iletişim sorumlusu olarak görev yapan Şendağ Öztoprak, 2009'da başladığı karting yarışlarında 16 yılda çok sayıda dereceye imza attı. Son olarak Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Adana İl Temsilcisi olan Öztoprak, aldığı eğitimlerin ardından yardımcı pilot olarak off-road organizasyonlarına katılmaya başladı. Hastanedeki görevinden arta kalan zamanlarda soluğu pistlerde alan Öztoprak, katıldığı organizasyonlarda gösterdiği performansla çeşitli başarılar elde etti.

Sanayide kendi işini kendisi hallediyor

Sanayideki off-road araçlarının tamir edildiği atölyede de tulumunu giyerek kendi aracını tamir eden Öztoprak, Adana'da bu sporu seven yeni nesle de örnek oluyor.

İhlas Haber Ajansı'na konuşan Şendağ Öztoprak, "Otomobil sporları sevdam 16 sene önce başladı. Uzun yıllar karting pilotluğu yaptım. Ardından da off-road yarışmalarına katılmaya başladım. Adana'da off-road kadın pilotu hiç yok, Türkiye'de ise sayımız çok az. Keşke daha çok kadın pilotlarımız olsa" dedi.

"Genç kızlara da örnek oluyorum"

Yarışlara katıldığı araçların bakımını da kendisinin yaptığını anlatan Öztoprak, "Buradaki ustalarımızdan eğitim aldık ve yarış öncesi kendi araçlarımızın bakımlarını kendimiz yapıyoruz. Ayrıca genç kızlara da örnek oluyorum ve bu beni çok mutu ediyor. Dilan ve Zeynep benimle birlikte yarışmalara geliyor, sanayiye gelip araçlarını tanıyorlar. Nisan ayında sezonun ilk yarışı Kahramanmaraş'ta olacak. Ona hazırlanıyoruz" ifadelerini kullandı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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