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Adana Open'da sağanak nedeniyle bir maç ertelendi, ana tablo ilk tur maçları başladı

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Adana Open'da sağanak nedeniyle bir maç ertelendi, ana tablo ilk tur maçları başladı
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Adana'da düzenlenen WTA 125 Adana Open Tenis Turnuvası'nda ana tablo ilk tur maçları başladı. Hırvat Antonia Ruzic, Fransız Anna Blinkova ve Çek Anna Siskova gibi tenisçiler üst tura çıkarken Kubka-Efremova maçı sağanak nedeniyle ertelendi.

Adana'da düzenlenen WTA 125 Adana Open Tenis Turnuvası'nda ana tablo maçları başladı.

Adana Tenis, Dağ ve Su Sporları Kulübü (ATDSK) kortlarında gerçekleştirilen turnuvanın ana tablo ilk turunda rakiplerine üstünlük sağlayan Hırvat Antonia Ruzic, Fransız Anna Blinkova, Çek Anna Siskova, Alman Noma Noha Akugue, Fransız Leolia Jeanjean, Rumen Elena Ruxandra Bertea ve Slovak Viktoria Hruncakova üst tura çıktı.

Polonyalı Martyna Kubka ile Fransız Ksenia Efremova arasındaki maç sağanak nedeniyle ertelendi.

Ana tablo ilk tur maçlarının yarın devam edeceği organizasyon, 4 Ekim'de sona erecek.

Kaynak: AA
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