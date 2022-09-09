Adana haberleri! Emre Akbaba ve Fredrik Gulbrandsen Adana Demirspor'da Spor Haberleri Edinilen Adana gelişmesine göre Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Emre Akbaba ve Fredrik Gulbrandsen'i kadrosuna kattığını duyurdu. Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Emre Akbaba ve Fredrik Gulbrandsen'i kadrosuna kattığını duyurdu. Kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, 30 yaşındaki Norveçli futbolcu Fredrik Gulbrandsen ile 2 yıllık sözleşme imzalandı. Ayrıca mavi-lacivertli ekip, Galatasaray'da forma giyen 29 yaşındaki hücum oyuncusu Emre Akbaba ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu. - ADANA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Adana Demirspor Emre Akbaba Spor Haberler

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