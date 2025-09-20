Haberler

Adana Demirspor Yardımcı Antrenörü Koçak: Genç oyuncularla futbolumuzu geliştireceğiz

Adana Demirspor Yardımcı Antrenörü Koçak: Genç oyuncularla futbolumuzu geliştireceğiz
Adana Demirspor'un yardımcı antrenörü Afan Koçak, Erzurumspor FK ile oynanan maç sonrası yaptığı açıklamada, genç bir takıma sahip olduklarını ve oyun planlarını geliştirmeye çalıştıklarını belirtti.

Adana Demirspor Yardımcı Antrenörü Afan Koçak, Erzurumspor FK maçının ardından yaptığı açıklamada, "Genç bir takımız. Belli oyun planlarını geliştirmeye çalışıyoruz" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında Adana Demirspor, evinde karşılaştığı Erzurumspor FK'ya 3-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Adana Demirspor Yardımcı Antrenörü Afan Koçak, "Erken dakikada yediğimiz gol, ardından yaşadığımız sakatlık ister istemez belli başlı sıkıntıları erken yaşamamıza neden oldu. Genç bir oyuncu grubuna sahibiz. Belli oyun planlarını geliştirmeye çalışıyoruz. Özellikle 2. yarıda ortaya koyduğumuz oynama isteği bize umut verdi. Oyunumuzu ve çocuklarımızı geliştireceğiz. Kalecimizin, orta sahaya aldığımız Kayra ve sağ beke aldığımız Aykut 16 yaşında çocuklarımız. Türk futboluna katkı sağlayacak oyuncular kazandırmaya çalışıyoruz" diye konuştu. - ADANA

