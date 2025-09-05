Haberler

Adana Demirspor'un Yeni Başkanı Ali Sancak Oldu

Adana Demirspor Kulübü, Bedirhan Durak'ın istifasının ardından başkanlık koltuğuna Ali Sancak'ı atadı. Kulüp, sosyal medya üzerinden yapılan duyuruyla kamuoyunu bilgilendirdi.

Kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, "Bedirhan Durak'tan boşalan başkanlık koltuğuna yönetim kurulu başkanı Sayın Ali Sancak, yönetim kurulu kararıyla atanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadeleri kullanıldı.

Eski başkan Durak, 1 Eylül'de istifa etmişti.

Kaynak: AA / Bekir Ömer Fansa - Spor
