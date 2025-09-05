Adana Demirspor'un Yeni Başkanı Ali Sancak Oldu
Adana Demirspor Kulübü, Bedirhan Durak'ın istifasının ardından başkanlık koltuğuna Ali Sancak'ı atadı. Kulüp, sosyal medya üzerinden yapılan duyuruyla kamuoyunu bilgilendirdi.
Adana Demirspor Kulübünde başkanlığa Ali Sancak'ın getirildiği duyuruldu.
Kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, "Bedirhan Durak'tan boşalan başkanlık koltuğuna yönetim kurulu başkanı Sayın Ali Sancak, yönetim kurulu kararıyla atanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadeleri kullanıldı.
Eski başkan Durak, 1 Eylül'de istifa etmişti.
Kaynak: AA / Bekir Ömer Fansa - Spor