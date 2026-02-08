Haberler

Adana Demirspor-Sipay Bodrum FK maçının ardından

Adana Demirspor-Sipay Bodrum FK maçının ardından
Güncelleme:
Adana Demirspor, Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında Sipay Bodrum FK'ye 5-0 yenilinin ardından, teknik direktör Kubilayhan Yücel genç oyuncuların deneyim kazanması adına sabırlı olmaları gerektiğini vurguladı. Bodrum FK teknik sorumlusunun ise takımının yükselen formundan bahsettiği ifade edildi.

Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında Sipay Bodrum FK'ye 5-0 yenilen Adana Demir spor'da teknik direktör Kubilayhan Yücel, "Gençler müsabakada çok hata yapıyor, bu da bizim için gayet normal." dedi.

Yücel, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, devamlı gençlerle mücadele etmek zorunda olduklarını belirterek, "Gelecek senenin planlamasını, yapılanmasını yapmanın peşindeyiz. Üzerine bir şeyler koymanın peşindeyiz. Gençler müsabakada çok hata yapıyor, bu da bizim için gayet normal. Yapa yapa daha iyi futbol oynamasını öğrenecekler. Tüm Adana'da spor kamuoyunun dinamiklerinin, Adana Demirspor'a yardımcı olmasını bekliyoruz. Çünkü başka Adana Demirspor yok." ifadelerini kullandı.

Sipay Bodrum FK cephesi

Sipay Bodrum FK Teknik Sorumlusu Sefer Yılmaz da kendileri açısından bekledikleri gibi güzel bir maç olduğunu dile getirdi.

Adana Demirspor'un koşan ve mücadele eden çok genç bir kadrosu olduğunu dile getiren Yılmaz, şunları söyledi:

"İlk yarıda golleri bulunca rahatladık, ikinci yarıda skoru daha da artırdık. Bizim için çok güzel bir 3 hafta oldu, 9 puan aldık. Yeniden ligin üst sıralarına tırmandık. Geçici bir süre başarısız bir dönemimiz vardı. Bunu atlattık. Önümüzdeki hafta çok zor bir Keçiören maçı var. Onda da galip gelip üst sıralardaki yerimizi biraz daha sağlamlaştırmak istiyoruz."

Kaynak: AA / Bekir Ömer Fansa - Spor
