Üye Girişi
Haberler

Adana Demirspor Teknik Sorumlusu Serkan Damla'dan Kayserispor Maçı Değerlendirmesi

Adana Demirspor Teknik Sorumlusu Serkan Damla'dan Kayserispor Maçı Değerlendirmesi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana Demirspor, Kayserispor ile 0-0 berabere kaldı. Teknik sorumlu Serkan Damla, takım savunmasının doğru yapıldığını ve oyuncuların özverili bir performans sergilediğini belirtti.

Adana Demirspor Teknik Sorumlusu Serkan Damla, Kayserispor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Takım savunmasını doğru yaptık ve doğru durduk" dedi.

Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda karşılaştığı Kayserispor ile 0-0 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Adana Demirspor Teknik Sorumlusu Serkan Damla, "Oyunun geneline baktığımız zaman bundan önceki son iki haftada oyun anlamında topa sahip olan, pozisyon üreten ve iyi oynayan bir Adana Demirspor vardı. Takımımız son haftalarda tamamen tecrübe eksikliği, genç oyuncularımızın özgüven eksikliği iyi oynarken bile pahalıya patlamıştı. Bu hafta Kayserispor maçına hazırlanırken özellikle hem duran toplara çok çalıştık. Son haftalarda yediğimiz birçok gol duran toplardandı. Takım savunmasını doğru yaptık ve doğru durduk. Kaptığımız toplarda da geçişlerde iyi pozisyonlar ürettik. Gerçekten genç oyunculardan kurulu bir takımız. Oyuncularımız saha da inanılmaz bir özveri ve mücadele örneği gösterdiler. Son dakikalarda da geçişlerde belki 3 puanı alabilirdik ama özgüvenimiz açısından iyi olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Şirin'i katleden cani, vahşi cinayeti tüm soğukkanlılığıyla anlattı

Şirin'i katleden cani, vahşi cinayeti tüm soğukkanlılığıyla anlattı

 Küçük Şirin, öldürülmeden 1 gün önce askıdan poğaça almış

İşte Küçük Şirin'in öldürülmeden 1 gün önceki görüntüleri

 Mustafa Varank'ın bindiği arazi aracı kaza yaptı

AK Partili Mustafa Varank, ölümden döndü
İranlı genç kadından 'zorunlu örtünme' kuralına karşı iç çamaşırlı eylem

Genç kadın, herkesin içinde bir anda kıyafetlerini çıkardı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Roblox ne zaman açılacak? Roblox açılacak mı? 3 Kasım Roblox ile ilgili son gelişmeler... Trabzonspor Fenerbahçe maçı şifresiz mi? Trabzonspor- Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? FARENSE- BENFICA MAÇI CANLI İZLE | TABİİ ŞİFRESİZ izleme linki var mı? Farense- Benfica maçı şifresiz, HD izleme linki! Beşiktaş- Kasımpaşa maçı kaç kaç bitti? Beşiktaş- Kasımpaşa maç özeti! Beşiktaş'ın puanı kaç, ligde kaçıncı sırada? Discord açılacak mı, ne zaman açılacak? 3 Kasım Discord erişim engeli kalkacak mı? Immobile sakatlandı mı? Immobile neden oyundan çıktı? Ketenpere filmi ne zaman çekildi? Ketenpere oyuncuları kim, konusu nedir? SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI! 2 Kasım Sayısal Loto çekiliş sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto çekiliş sonucu sorgula! AÖF SINAV TARİHLERİ: AÖF sınavları ne zaman başlıyor? AÖF sınav takvimi! Beşiktaş- Kasımpaşa maçının 11'leri
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.