Adana Demirspor Teknik Direktöründen Maç Değerlendirmesi

Trendyol 1.Lig'in 8.haftasında Adana Demirspor konuk ettiği Sarıyer'e 3-0 mağlup oldu. Maç sonu açıklamalarda bulunan Adana Demirspor Teknik Direktörü Koray Palaz, "Gol yollarında ciddi bir sıkıntımız var. Bu anlamda da yediğimiz zaman da golü çıkarmak ya da oyuna geri dönmek, oyuna tekrar bir şeyler katabilmek en azından ilk beş on dakikada biraz sıkıntılı oluyor. Totale baktığımızda maçın hakkı 3-0 mı? İlk yarıda atabilsek çok daha farklı bir müsabaka olacak. Ama hep atamadıklarımızı konuşuyoruz. İnşallah bir gün burada attıklarımızı da anlatmak nasip olur. İşin bu tarafından baktığımız zaman kolay bir süreç değil hiçbirimiz için" diye konuştu. - ADANA