Adana Demirspor Teknik Direktörü Yücel: 'Galibiyet içten bile olmazdı'

Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında Adana Demirspor, sahasında Atakaş Hatayspor ile 3-3 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Adana Demirspor Teknik Direktörü Kubilayhan Yücel, "Oyuncularımız iyi mücadele etti. Kazanabileceğimiz bir maçı berabere bitirmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Çocuklar çok arzulu ve istekli bir futbol sergilediler. Oyuna gayet iyi başladık, iyi futbol oynadık. Oyundan memnunum. Biraz daha dikkatli olabilsek, daha az hata yapsak galibiyet içten bile değildi" dedi. - ADANA