Haberler

Kubilayhan Yücel, "Penaltı golüyle oyuncuların morali bozuldu"

Kubilayhan Yücel, 'Penaltı golüyle oyuncuların morali bozuldu'
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol 1. Lig'de oynanan Pendikspor maçında 5-0'lık bir mağlubiyet alan Adana Demirspor'un teknik direktörü Kubilayhan Yücel, penaltı sonrası oyuncularının moralinin bozulduğunu belirtti.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor Teknik Direktörü Kubilayhan Yücel, penaltıdan yedikleri gol sonrası futbolcularının moral bozukluğu yaşadığını söyledi.

Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında Adana Demirspor sahasında karşılaştığı Pendikspor'a 5-0 mağlup oldu. Maç sonu açıklamalarda bulunan Adana Demirspor'un Teknik Direktörü Kubilayhan Yücel, "Maça iyi başladık, ilk yarım saat baş başa mücadele ettik. Yediğimiz penaltı golüyle çocukların morali bozuldu. Kırılma noktasına geldi. Sonra da zaten golleri yedik. Çocuklar ellerinden geldiğince mücadele etti. Koştular ama maalesef başaramadık. Ben taraftarlara çok teşekkür ediyorum. En zor koşulda bile gelip destekliyorlar" dedi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Mahmud Ahmedinejad öldürüldü

İran'ı sarsacak bir haber daha: Ahmedinejad da öldürüldü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsmail Hacıoğlu gönderildi, dizi sil baştan değişti! TRT 4 oyuncuyla yolları ayırdı

İsmail Hacıoğlu gönderildi, dizi sil baştan değişti
Çin ve Rusya, Hamaney'in öldürülmesi sonrası harekete geçti

İki müttefik Hamaney'in öldürülmesi sonrası harekete geçti
Neden sığınakta değildi? Hamaney'in son kararı hayatına mal oldu

Neden sığınakta değildi? Hamaney'in son kararı hayatına mal oldu
Hamaney öldü, akıllara Saddam Hüseyin geldi

Saddam'ın yaptığı 23 yıl sonra takdir görmeye başladı
İsmail Hacıoğlu gönderildi, dizi sil baştan değişti! TRT 4 oyuncuyla yolları ayırdı

İsmail Hacıoğlu gönderildi, dizi sil baştan değişti
Savaş büyürken Papa'dan kritik çağrı: Şiddet sarmalına son verin

Kanlı savaş Papa'yı harekete geçirdi! Dünyaya kritik bir çağrısı var
Hakan Fidan'ın İran kehaneti yeniden gündemde

İran kehaneti yeniden gündemde