Kubilayhan Yücel, 'Penaltı golüyle oyuncuların morali bozuldu'

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor Teknik Direktörü Kubilayhan Yücel, penaltıdan yedikleri gol sonrası futbolcularının moral bozukluğu yaşadığını söyledi.

Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında Adana Demirspor sahasında karşılaştığı Pendikspor'a 5-0 mağlup oldu. Maç sonu açıklamalarda bulunan Adana Demirspor'un Teknik Direktörü Kubilayhan Yücel, "Maça iyi başladık, ilk yarım saat baş başa mücadele ettik. Yediğimiz penaltı golüyle çocukların morali bozuldu. Kırılma noktasına geldi. Sonra da zaten golleri yedik. Çocuklar ellerinden geldiğince mücadele etti. Koştular ama maalesef başaramadık. Ben taraftarlara çok teşekkür ediyorum. En zor koşulda bile gelip destekliyorlar" dedi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı