Adana Demirspor Teknik Direktörü Avcı'dan Başakşehir Galibiyeti Değerlendirmesi

Adana Demirspor Teknik Direktörü Avcı'dan Başakşehir Galibiyeti Değerlendirmesi
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Adana Demirspor'un Başakşehir'i 3-2 mağlup etmesinin ardından Teknik Direktör Mustafa Alper Avcı, galibiyetin geç gelen bir ödül olduğunu belirtti. Oyuncularını tebrik eden Avcı, takımın hak ettiği başarıyı elde edeceğine inandığını ifade etti.

Adana Demirspor Teknik Direktörü Mustafa Alper Avcı, Başakşehir maçının ardından yaptığı açıklamada, oyuncu grubunun hak ettiği bir galibiyet elde ettiklerini söyleyerek, "Bu galibiyet geç gelen bir ödül oldu" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Adana Demirspor, deplasmanda Başakşehir'i 3-2 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Adana Demirspor Teknik Direktörü Mustafa Alper Avcı, açıklamalarda bulundu. Güzel bir galibiyet aldıklarını söyleyerek sözlerine başlayan Avcı, "Oyuncuların hepsinin hak ettiği bir galibiyet oldu. Başakşehir'e karşı 10 kişi kalıp, galip gelmek kolay değil. Oyuncularımı mücadelelerinden dolayı tebrik ediyorum. Eyüpspor ve Hatayspor maçları dışında sahada sürekli galibiyeti hak eden, birçok verilerde üst sıralarda olan bir takımımız vardı. Bu galibiyet aslında geç gelen bir ödül oldu. Saha dışıyla ilgili çok konuşmak istemiyorum. Bu gruba hep inandım. Hepsi çok iyi yerlere gelecek. Maalesef bir süreç var. Olumlu yönde olması en büyük temennimiz. Önümüzdeki hafta son maçıma çıkacağım. Adana Demirspor büyük bir camia. Bu aile umarım hak ettiği yere gelir. Hepsiyle bir yerde mutlaka yollarımız kesişir" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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