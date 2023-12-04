Adana Demirspor, Teknik Direktör Patrick Kluivert ile Yollarını Ayırdı

SÜPER Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da sezon başında Vincenzo Montella'nın yerine getirilen Hollandalı teknik direktör Patrick Kluivert ile yollar ayrıldı. Kluivert'in yerine yardımcı antrenör Serkan Damla'nın Galatasaray maçında takımı yönetmesi bekleniyor.

SÜPER Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da sezon başında Vincenzo Montella'nın yerine getirilen Hollandalı teknik direktör Patrick Kluivert ile yollar ayrıldı.

Adana ekibinin ligin 15'inci haftasında Galatasaray maçına yardımcı antrenör Serkan Damla ile çıkması beklenirken, kulüpten herhangi bir açıklama yapılmadı. Mavi-lacivertli kulüple 20 karşılaşmaya çıkan Kluivert, 8 galibiyet, 6 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı.

Kulüpten konuyla ilgili resmi açıklamanın yapılması bekleniyor.