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Adana Demirspor, teknik direktör Patrick Kluivert ile yollarını ayırdı

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Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, teknik direktör Patrick Kluivert ile yollarını ayırdı. Mavi-şimşeklerin başında 20 maça çıkan Kluivert, 8 galibiyet, 6 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı.

Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da sürpriz bir ayrılık yaşandı. Akdeniz ekibi, teknik direktör Patrick Kluivert yollarını ayırdı.

İşte Adana Demirspor'un o açıklaması;

"Teknik Direktörümüz Sayın Patrick Kluivert ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Sayın Kluivert ve ekibine kulübümüze katkılarından dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."

Adana Demirspor, teknik direktör Patrick Kluivert ile yollarını ayırdı

KLUIVERT'İN KARNESİ

Mavi-şimşeklerin başında 20 maça çıkan Kluivert, 8 galibiyet, 6 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı. Akdeniz temsilcisi, Süper Lig'de ise oynadığı 14 maçta 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 23 puan toplayabildi.

Adana Demirspor, teknik direktör Patrick Kluivert ile yollarını ayırdı

GALATASARAY MAÇINA SERKAN DAMLA ÇIKACAK

Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray ile karşılaşacak Adana Demirspor'da takımın başında antrenör Serkan Damla'nın çıkması bekleniyor.

Kaynak: Haberler.com / Spor

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