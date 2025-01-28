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Adana Demirspor, Teknik Direktör Mustafa Dalcı ile Yollarını Ayırdı

Adana Demirspor, Teknik Direktör Mustafa Dalcı ile Yollarını Ayırdı
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Süper Lig'de 5 puanla son sırada yer alan Adana Demirspor, kötü gidişat nedeniyle Teknik Direktör Mustafa Dalcı ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını açıkladı.

Adana Demirspor, Teknik Direktör Mustafa Dalcı ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Süper Lig'de 5 puanla son sırada yer alan Adana Demirspor'da kötü gidişat sürüyor. Mavi-lacivertli ekipte Michael Balkanis ve Serkan Damla'nın ardından Teknik Direktör Mustafa Dalcı ile de yollar ayrıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz sayın Mustafa Dalcı ile karşılıklı olarak anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Sayın Dalcı ve ekibine kulübümüze katkılarından dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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