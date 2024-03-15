Adana Demirspor, Sivasspor maçı için hazırlıklarını tamamladı
Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında evinde Sivasspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör Hikmet Karaman yönetiminde yapılan antrenmanda taktik çalışması gerçekleştirildi. Maç cumartesi günü saat 20.30'da Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak.
Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında evinde Sivasspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Hikmet Karaman yönetiminde yapılan antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Antrenmanın ana bölümünde ise taktik çalışması gerçekleştirildi.
Adana Demirspor, cumartesi günü saat 20.30'da Sivasspor'la Yeni Adana Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. - ADANA