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Adana Demirspor, Samsunspor'a Yenilerek Üst Sıralara Çıkma Şansını Kaçırdı

Adana Demirspor, Samsunspor'a Yenilerek Üst Sıralara Çıkma Şansını Kaçırdı
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Süper Lig'in 8. haftasında Adana Demirspor, sahasında Samsunspor'a 3-1 mağlup oldu. Maç sonrası iki takımın teknik direktörleri, karşılaşmayı değerlendirdi ve eksiklere dikkat çekti.

SÜPER Lig'in 8'inci haftasında Adana Demispor, sahasında Samsunspor'a 3-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Adana Demirspor Teknik Sorumlusu Serkan Damla ile Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, düzenlenen basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.

Adana Demirspor Teknik Sorumlusu Serkan Damla, maça planladıkları gibi başladıklarını ancak istediklerini alamadıklarını belirterek, "İlk yarıda topa hakim olan, pozisyonlara giren taraf bizdik. Rakibin ilk yarıda kaleyi bulan şutu bile yoktu. İkinci yarıya da iyi başladık aslında. Pozisyonlarımız vardı ancak maalesef zorunlu değişikliklerden sonra oyunun kontrolünü rakibe verdik. Öne geçmek için 2'nci santrforu da aldık. Son dakikada yediğimiz gollerle 3-1 mağlup olduk" dedi.

'TAKIMIMIZI TEKRAR AYAĞA KALDIRMAK İSTİYORUZ'

Adana Demirspor'u yeniden üst sıralara taşımak istediklerini belirten Damla, "Çalıştığımız yerden gol yemek bizi çok üzdü. Rakibin duran toplarda etkili olduğunu biliyorduk. Hafta başında hatta maçtan önce buna çalışmıştık. Taçtan sonra çabuk başlamak istememiz ve pozisyon alamamamız nedeniyle golü kalemizde gördük. Üzgünüz, kazanmak istiyorduk. Saha içindeki oyuncularımız isteği, arzusu çok iyiydi. Şu anda ligin en genç takımıyız. Bu nedenle yediğimiz gollerden sonra öz güven eksikliği yaşadık. Lig uzun bir maraton. Milli maç arasında iyi çalışıp, eksiklerimizi gidererek takımımızı tekrar ayağa kaldırmak istiyoruz" diye konuştu.

THOMAS REIS: 18 PUAN LİGDE KALMAK İÇİN YETERLİ DEĞİL

Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, zor bir maçtan çıktıklarını belirterek, "Galibiyetle almış olsak da istediğimiz oyunu tam olarak sahaya yansıtamadık. İlk yarıda özellikle çok kötüydük. İkili mücadelelerde kötüydük, çok yavaş top çevirdik. İkinci yarıda ise çok daha iyi başladık. Biraz daha iyi oynadık. Karakter gösterdik ve galibiyeti aldık. Şu an 18 puandayız ancak bu puan Süper Lig'de kalmak için yeterli değil. Daha çok çalışmamız gerekiyor" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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