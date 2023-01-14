Adana Demirspor maçında tribüne bakanlar şaştı kaldı! Murat Sancak'ı bakın ne halde gördüler

75 gün hak mahrumiyeti cezası alan Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'ın, Ankaragücü ile oynanan maçta protokol tribünündeki yerine "Ruhum yeter" yazılı kendi fotoğrafının olduğu bir pankart bırakıldı. Futbolseverleri oldukça şaşırtan pankart sosyal medyada büyük ilgi gördü.