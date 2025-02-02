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Adana Demirspor, Kasımpaşa'ya 5-3 Mağlup Oldu

Adana Demirspor, Kasımpaşa'ya 5-3 Mağlup Oldu
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Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Adana Demirspor, sahasında Kasımpaşa ile oynadığı maçta 5-3'lük skorla yenilerek hayal kırıklığı yaşadı. Maçta dikkat çeken anlar arasında Adana Demirspor'un ilk yarıda attığı goller ile Kasımpaşa'nın hızlı geri dönüşü yer aldı.

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Adana Demirspor sahasında karşılaştığı Kasımpaşa'ya 5-3 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

57. dakikada Alioui sol taraftan köşe vuruşunu Ali Yavuz Kol ile paslaşarak kullandı. Ali Yavuz'un pasında ceza sahası içine hareketlenen Alioui'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-1

69. dakikada sağ kanattan Winck'in yaptığı ortada ceza sahası içinde topu indiren Aytaç Kara'nın vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya çıktı.

71. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Fall, kaleci Deniz Eren Dönmezer'in müdahalesiyle yerde kalınca maçın hakemi Yasin Kol penaltı noktasını gösterdi.

73. dakikada penaltıyı kullanan Hajradinovic, topla kaleciyi ayrı köşelere göndererek takımına beraberliği getirdi. 2-2

75. dakikada Hajradinovic'in sol kanattan ortasında Aytaç Kara ceza sahası içinde tek vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-3

79. dakikada Aytaç Kara'nın savunma arkasına pasında topla buluşan Can Keleş, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-4

81. dakikada Winck'in pasında sağ kanatta topla buluşan Can Keleş topu yerden ceza sahasına çevirdi. Burada topu alan Fall'un vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-5

89. dakikada çalımlarla ceza sahası içine giren Aymbetov, düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 3-5

Hakemler: Yasin Kol, Hüsnü Emre Çelimli, Emrah Ünal

Adana Demirspor: Deniz Dönmezer, Arda Okan Kurtulan, Semih Güler, Tolga Kalender (Jovan Manev dk. 26), Abdulsamet Burak, Ali Yavuz Kol (Ozan Demirbağ dk. 74), İzzet Çelik, Tayfun Aydoğan (Salih Kavrazlı dk. 73), Nabil Alioui, Bünyamin Balat (Aksel Aktaş dk. 61), Aymbetov

Yedekler: Murat Eser, Vedat Karakuş, Burhan Ersoy, Yücel Gürol, Osman Kaynak, Ahmet Yılmaz

Teknik Direktör: Mustafa Avcı

Kasımpaşa: Ali Emre Yanar, Claudio Winck, Opoku, Kamil Piatkowski, (Sadık Çiftpınar dk.89), Yasin Özcan,(Taylan Utku Aydın dk. 89) Cafu (Sinan Alkaş dk 86), Haris Hajradinovic, Aytaç Kara, Antonin Barak (Ben Ouanes dk. 60), Josip Brekalo, (Can Keleş dk. 60), Mamadou Fall

Yedekler: Şant Kazancı, Jhon Espinoza, Yaman Suakar, Emirhan Yiğit, Kevin Rodrigues

Teknik Direktör: Burak Yılmaz

Goller: Tolga Kalender (dk. 13), Nabil Alioui (dk. 57), Aymbetov (dk. 89) (Adana Demirspor), Mamadou Fall (dk. 16, dk. 82) Haris Hajradinovic (dk. 73 pen.), Aytaç Kara (dk. 75), Can Keleş (dk. 79) (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Semih Güler, Aksel Aktaş ( Adana Demirspor), Antonin Barak, Nicholas Opoku (Kasımpaşa) - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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