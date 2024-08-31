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Adana Demirspor-Galatasaray Maçının İlk Yarısı 4-0 Galatasaray'ın Üstünlüğüyle Sonuçlandı

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Trendyol Süper Lig'in dördüncü haftasında Adana Demirspor-Galatasaray maçının ilk yarısı konuk ekibin 4-0 üstünlüğüyle sona erdi. Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu, Semih Güler (Kendi kalesine), Barış Alper Yılmaz ve Mertens'in golleriyle öne geçti.

Stat: Yeni Adana

Hakemler: Kadir Sağlam, Samet Çavuş, Bersan Duran

Adana Demirspor : Deniz Eren Dönmezer, Semih Güler, Gravillon, Manev, Abdulsamet Burak, Maestro, Tayfun Aydoğan, Bünyamin Balat, Ali Yavuz Kol, Alioui, Aymbetov

Galatasaray : Muslera, Kaan Ayhan, Metehan Baltacı, Abdülkerim Bardakcı, Jelert, Torreira, Kerem Demirbay, Barış Alper Yılmaz, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi (Dk. 25 Batshuayı)

Goller: Dk. 9 Kerem Aktürkoğlu, Dk. 18 Semih Güler (Kendi kalesine), Dk. 31 Barış Alper Yılmaz, Dk. 38 Mertens ( Galatasaray )

Sarı kartlar: Dk. 19 Abdulsamet Burak, Dk. 40 Tayfun Aydoğan (Adana Demirspor)

Trendyol Süper Lig'in dördüncü haftasında Adana Demirspor- Galatasaray maçının ilk yarısı konuk ekibin 4-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Maçın 9. dakikasında Galatasaray 1-0 öne geçti. Metehan Baltacı'nın kendi yarı sahasından uzun pasında ceza sahası dışında kaleci Deniz Eren Dönmezer topa hakim olmak için kararsız kalınca araya giren Kerem Aktürkoğlu'nun vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1

17. dakikada ceza sahasına sağ çaprazdan giren Ali Yavuz Kol'un vuruşunda kaleci Muslera topa hakim oldu.

18. dakikada Galatasaray farkı 2'ye çıkardı. Mertens'in sağ kanattan ceza sahası dışından şutunda Semih Güler'in ayağına çarpan top ağlarla buluştu: 0-2

21. dakikada Alioui'nin savunma arkasına gönderdiği topla buluşup ceza sahasına sağ çaprazdan giren Aymbetov'un sert şutunda top kaleci Muslera'yı geçerek uzak kale direğinin yanından dışarı çıktı.

31. dakikada Galatasaray 3'üncü gole ulaştı. Ani gelişen Galatasaray atağında orta sahada topa hakim olan Kerem Aktürkoğlu'nun ara pasında topla buluşan Barış Alper Yılmaz'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-3

35. dakikada ceza sahasını terk eden Muslera'yı gören Aymbetov'un üsten yaptığı aşırma vuruşunda boş kaleye giden top, kalenin önünden sekerek dışarı çıktı.

38. dakikada Galatasaray farkı 4'e çıkardı. Batshuayı'nin ceza sahası içinde sağ kanattan ortasında diğer kanatta topla buluşan Mertens'in vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-4

Maçın ilk yarısını konuk ekip 4-0 önde tamamladı.

Kaynak: AA / Spor

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