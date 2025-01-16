Adana Demirspor, Fenerbahçe Maçına Hazırlanıyor
Adana Demirspor, 19 Ocak Pazar günü Fenerbahçe ile oynayacağı maç için antrenmanlarına devam ediyor. Teknik direktör Mustafa Dalcı yönetimindeki takım, kulüp tesislerinde pas, koordinasyon ve taktik çalışmaları gerçekleştirdi.
Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında 19 Ocak Pazar günü Fenerbahçe ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kulübün açıklamasına göre Adana Demirspor, teknik direktör Mustafa Dalcı yönetiminde kulüp tesislerinde antrenman yaptı.
Antrenmana ısınma hareketleriyle başlayan mavi-lacivertliler, pas, koordinasyon ve taktik çalışmayla idmanı tamamladı.
Kaynak: AA / Eren Bozkurt - Spor