Adana Demirspor, Erzurumspor'a 3-0 Yenildi

Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında konuk ettiği Erzurumspor FK'ye 3-0 yenilen Adana Demirspor'da yardımcı antrenör Afan Koçak, "İkinci yarıda ortaya koyduğumuz oyun oynama isteği, oynama gayreti bize yine umut verdi." dedi.

Koçak, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, maçın ilk yarısında erken dakikada yedikleri gol ve yaşadıkları sakatlığın oyun planlarında erken sıkıntı yaşamalarına neden olduğunu belirtti.

Genç bir oyuncu grubuna sahip olduklarını ifade eden Koçak, şunları söyledi:

"Oyuncu grubuyla belli oyun planlarını geliştirmeye çalışıyoruz. Bu hafta da bu oyunda ilk yarıda belki bazı anlarda kırılmalar yaşadık ama özellikle ikinci yarıda ortaya koyduğumuz oyun oynama isteği, oynama gayreti bize yine umut verdi. Aynı şekilde mücadelemize devam edeceğiz. Oyunumuzu, çocuklarımızı geliştireceğiz. Kalecimizden başlamak istiyorum. İlk maçıydı. İkinci yarıda orta sahaya aldığımız Kayra sağ beke aldığımız Aykut, 16 yaşında çocuklarımız. Türk futboluna doğru katkılarda bulunacak oyuncuları kazandırmaya çalışıyoruz. Bu anlamda mücadeleye devam ediyoruz."

Erzurumspor FK cephesi

Erzurumspor FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta, Adana'ya gelirken rakip takımı ciddiye almak, onlara bulunduğu konumdan dolayı saygı duymak ve 3 puan alarak bu stattan ayrılmak hedeflerini yerine getirdikleri için oyuncularına teşekkür etti.

Adana Demirspor'un bulunduğu durumun futbolda istemedikleri bir durum olduğunu belirten Özbalta, şunları söyledi:

"Bu tip maçlara motive olmak da çok kolay olmuyor. Ama oyuncularım bu maça da motive oldular. 3 puan aldık. Çıkışta olan bir takımız. Kazanma alışkanlığını oluşturmak, bunu devam ettirmek istiyoruz. Çarşamba günü son iki maçında 4 puan almış, bir oyun kültürü olan Keçiörengücü ile karşılaşacağız. Biz de son iki müsabakada 4 puan aldık. Moralliyiz, motivasyonumuz yerinde. Fiziksel olarak müsabakaya oyuncular hazır olacaktır. Bizlerin görevleri onları hem zihinsel açıdan hem de psikolojik açıdan maça hazır hale getirmek. Buradan aldığımız galibiyeti taraftarlara armağan ediyorum."

Özbalta, taraftarlara takımı desteklemesi çağrısında bulundu.