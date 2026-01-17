Adana Demirspor eriyor! Bitime 17 hafta kala küme düşmeleri kesinleşti

Geride bıraktığımız yıllarda Süper Lig'e damga vuran, gösterdiği performansla Avrupa'da ülkemizi temsil eden Adana Demirspor'un son iki sezonda yaşadığı kötü süreç devam ediyor.

ADANA DEMİRSPOR 17 HAFTA KALA KÜME DÜŞTÜ

Genç oyuncularıyla mücadele eden Adana Demirspor, 1. Lig'den küme düştü. Aldığı puan cezaları nedeniyle -28 puanda olan Akdeniz temsilcisinin, ligin bitimine 17 hafta kala küme düşmesi kesinleşti.

TFF 2. LİG'DE YER ALACAK

Geçen sezon Süper Lig'de mücadele eden Adana Demirspor, küme düşmesinin netleşmesiyle birlikte gelecek sezon TFF 2. Lig'de yer alacak.