Adana Demirspor, Dorukhan Toköz'ü transfer etti

Adana Demirspor, Trabzonspor'dan ayrılan orta saha oyuncusu Dorukhan Toköz'ü 3+1 yıllığına transfer etti.

Adana Demirspor, son olarak Trabzonspor'da forma giyen orta saha oyuncusu Dorukhan Toköz'ü renklerine bağladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Adana ekibi, geçtiğimiz günlerde Trabzonspor'dan ayrılan 27 yaşındaki milli futbolcu ile 3+1 yıllığına sözleşme imzaladı.