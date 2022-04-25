Adana Demirspor'dan Yaşar Kemal Uğurlu açıklaması

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da yönetim kurulu, takımın 3-1 mağlup olduğu Trabzonspor maçının hakemi Yaşar Kemal Uğurlu ile ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada hakem Uğurlu'nun oğlunun maç saatinde hastaneye kaldırıldığını öğrendiklerini kaydeden mavi lacivertli yönetim, konsantrasyon sorunu yaşamasının gayet normal bir durum olduğu kanaatinde olduklarını kaydetti.