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Adana Demirspor'da Serkan Damla Görevini Bıraktı

Adana Demirspor'da Serkan Damla Görevini Bıraktı
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Adana Demirspor'un teknik sorumlusu Serkan Damla, takımdaki kötü gidişatın ardından görevinden ayrıldığını açıkladı. Takım, Trendyol Süper Lig'de 13 hafta sonunda 2 puanla son sırada yer alıyor.

Adana Demirspor'da Teknik Sorumlu Serkan Damla, görevini bıraktığını açıkladı.

Trendyol Süper Lig'de geride kalan 13 haftada topladığı 2 puanla son sırada yer alan Adana Demirspor'da işler kötüye gitmeye devam ediyor. Teknik Direktör Michael Valkanis ile yolların ayrılmasının ardından yardımcı antrenör Serkan Damla, geçici teknik adam olarak takımın başına geçmişti.

Serkan Damla da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla görevi bıraktığını duyurdu. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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