Adana Demirspor'dan kulübün devrine ilişkin açıklama Açıklaması

Adana Demirspor Kulübü, kulüp devir işlemlerinin tamamlandığını duyurdu. Uzun zamandır süren çalışmalar sonucunda kulüp, yerel halka devroldu ve yeni bir yönetim kurulu kurulana kadar geçici yönetimle devam edilecek.

Kulüpten yapılan açıklamada, 1940 yılında demir yolu işçilerinin emekleriyle kurulan Adana Demirspor'un son yıllarda zor günler geçirdiği belirtildi.

Uzun zamandır sürdürülen çalışmalar ve verilen emekler sonucunda bugün itibarıyla kulübün tarihinde, Adana Demirspor'a yaraşır şekilde, tertemiz ve yepyeni bir sayfa açıldığı bildirilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Başlattığımız 'Yaşasın Demirspor' kampanyasında, tarihi bir sorumluluk alarak en kritik eşiği aşmanın gururunu hep birlikte yaşıyoruz. Kampanyamızın en önemli adımı olan kulübün devralınması süreci, Sayın Murat Sancak ile yapılan protokoller neticesinde resmen tamamlanmıştır. Adana Demirspor, camiamızın lokomotifi olan Şimşekler Grubu öncülüğünde, asıl sahibi olan halka devrolmuştur. Böylece kulübümüz, kuruluş değerlerine yakışır biçimde yeniden taraftarının ve halkının yönetimine geçmiştir. Bu bir nöbet değişimidir. Yeni ve kalıcı yönetim kurulu teşekkül edene kadar kulübümüzün tüm mali, idari ve sportif işleyişi, geçici yönetim organizasyonu tarafından büyük bir sorumluluk bilinciyle yürütülecektir."

Protokol kapsamında Adana Demirspor Kulübünde başkanlık görevini Ertan Zeybek, başkan vekilliğini ise Mustafa Kemal Üstüner'in üstleneceği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Geçici yönetimimizin temel amaçları, kulübün mali disiplinini sağlamak, kurumsal yapıyı güçlendirmek, şeffaf ve hesap verebilir bir yönetim modeli oluşturmak, demokratik ve katılımcı bir üyelik sistemi tesis etmek, en kısa süre içerisinde kalıcı, liyakatli ve vizyoner bir yönetimin oluşmasına zemin hazırlamaktır. Ayrıca kulübümüzün yeniden 'Halkın Takımı' kimliğine kavuşması için dernekleşme ve demokratikleşme süreci resmen başlatılmıştır. Kulüp yapısı şahıs merkezli olmaktan çıkarılarak kurumsal ve toplumsal bir zemine taşınacaktır. Şeffaflık ilkemiz gereği, kulübümüzün mevcut borç durumu, mali yapısı ve finansal tabloları, yapılacak detaylı incelemenin ardından ilerleyen günlerde kamuoyuyla açık ve net bir şekilde paylaşılacaktır."

