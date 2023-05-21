Adana Demirspor-Beşiktaş maçı 1-1 tamamlandı
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Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Adana Demirspor, evinde Beşiktaş ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı 1-1 eşitlikle tamamlandı.
Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Adana Demirspor, evinde Beşiktaş ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı 1-1 eşitlikle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
8. dakikada Fernandes'in verkaç ile ceza alanına girerek sol çaprazdan vuruşunda kaleci Ertaç meşin yuvarlağı kornere çeldi.
9. dakikada ceza sahasında topla buluşan Cenk Tosun'un sert şutunda kaleci Ertaç gole izin vermedi.
19. dakikada taç atışında topu alan Stambouli, ceza sahasına meşin yuvarlağı gönderdi. Colley'den seken top Belhanda'nın önünde kaldı. Belhanda'nın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0
31. dakikada Fernandes ceza sahası dışından vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ertaç'ta kaldı.
43. dakikada Rossier'in ortasında ceza sahası içinde Aboubakar'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.
44. dakikada ceza sahasın içinde karambolde topla buluşan Cenk Tosun istediği vuruşu yapamazken, meşin yuvarlak kaleci Ertaç'ta kaldı.
45+4. dakikada Hadziahmetovic'in sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde Aboubakar topla buluştu. Aboubakar'ın sert şutunu çekerken, meşin yuvarlak kaleci Ertaç müdahalesine rağmen ağlara gitti. 1-1
Stat: Yeni Adana
Hakemler: Kürşad Filiz xx, İlker Takpak xx, Candaş Elbil xx
Adana Demirspor: Ertaç Özbir xx, İsmail Çokçalış xx, Morel xx, Semih Güler xx, Kevin Rodrigues xx, Benjamin Stambouli xx, Badou N'diaye xx, Yusuf Sarı xx, Akintola xx, Cherif Ndiaye xx, Younes Belhanda xx
Yedekler: Karacic, Abdurrahim Dursun, Henry Onyekuru, Manev, Emre Akbaba, Gulbrandsen, Furkan Soyalp, Yusuf Erdoğan, Mert Çetin, Nongoh
Teknik Direktör: Vincenzo Montella
Beşiktaş: Mert Günok xx, Valentin Roiser xx, Romain Saiss xx, Omar Colley xx, Arthur Masuaku xx, Amir Hadziahmetovic xx, Gedson Fernandes xx, Nathan Redmond xx, Salih Uçan xx, Cenk Tosun xx, Vincent Aboubakar xx
Yedekler: Ersin Destanoğlu, Kerem Atakan Kesgin, Necip Uysal, Welinton, Semih Kılıçsoy, Muleka, Maxim, Ege Tıknaz, Umut Meraş, Tayfur Bingöl
Teknik Direktör: Şenol Güneş
Goller: Younes Belhanda (dk. 19) (Adana Demirspor), Vincent Aboubakar (dk. 45+4) (Beşiktaş)
Sarı kartlar: Gedson Fernandes (Beşiktaş) - ADANA