Adana Demirspor, Başakşehir Maçına Hazırlanıyor
Adana Demirspor, 25 Mayıs Pazar günü deplasmanda RAMS Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına teknik direktör Mustafa Alper Avcı yönetiminde başladı. Takım, kulüp tesislerinde antrenman yaparak maç için çalışmalara başladı.
Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında 25 Mayıs Pazar günü RAMS Başakşehir ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Akdeniz ekibi, teknik direktör Mustafa Alper Avcı yönetiminde kulüp tesislerinde antrenman yaptı.
Antrenmana ısınma hareketleriyle başlayan mavi-lacivertlilerde savunma, orta saha ve forvet oyuncuları ayrı gruplar halinde yaptıkları çalışmayla idmanı tamamladı.
Kaynak: AA / Eren Bozkurt - Spor