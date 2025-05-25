Adana Demirspor, Başakşehir'i 3-2 Yenerek Önemli Bir Galibiyet Aldı

Adana Demirspor, Başakşehir'i 3-2 Yenerek Önemli Bir Galibiyet Aldı
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Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Adana Demirspor, konuk olduğu Başakşehir'i 3-2 mağlup etti. Maçta goller Keny, Operi, Yusuf Barası ve Alioui ile Aymbetov'dan geldi. Adana Demirspor'da Osman Kaynak kırmızı kartla oyundan atıldı.

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında RAMS Başakşehir, konuk ettiği Adana Demirspor'a 3-2 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

60. dakikada Brnic'in pasında topla buluşan Opoku, ceza sahası dışından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan auta gitti.

65. dakikada Ozan Demirbağ'ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Alioui, rakiplerinden sıyrılıp sol çaprazdan yakın köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 2-2

90+4. dakikada Maestro'nun pasında topla buluşan Aymbetov, ceza sahasına girip kaleci Deniz Dilmen'le karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşta kalecinin sağından meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-3

Hakemler: Gürcan Hasova, Murat Şener, Harun Güngör

Başakşehir: Deniz Dilmen, Ebosele (Ömer Ali Şahiner dk. 78), Opoku, Hamza Güreler, Operi, Umut Güneş, Deniz Türüç (Yusuf Sarı dk. 72), Djalo (Kemen dk. 77), Ömer Faruk Beyaz, Brnic (Figueiredo dk. 72), Keny (Piatek dk. 78)

Yedekler: Volkan Babacan, Berat Özdemir, Onur Ergün, Serdar Gürler, Ba

Teknik Direktör: Mustafa Keçeli

Adana Demirspor: Deniz Dönmezer, Fougeu (Aymbetov dk. 82), Burhan Ersoy, Yusuf Buğra Demirkıran, Abdulsamet Burak, Osman Kaynak, Bünyamin Balat, Tayfun Aydoğan, Maestro, Alioui (Ali Fidan dk. 90), Yusuf Barası (Ozan Demirbağ dk. 64)

Yedekler: Murat Eser, Vedat Karakuş, Gökdeniz Tunç, Beytullah Gezer, Ali Arda Yıldız, Samet Duyur

Teknik Direktör: Mustafa Alper Avcı

Goller: Keny (dk. 20) (Başakşehir), Operi (dk. 35) (Başakşehir), Yusuf Barasi (dk. 32 pen.), Alioui (dk. 65), Aymbetov (dk. 90+4) (Adana Demirspor)

Kırmızı kart: Osman Kaynak (dk. 45+2) (Adana Demirspor)

Sarı kartlar: Opoku, Yusuf Sarı, Hamza Güreler (Başakşehir), Bünyamin Balat, Aymbetov (Adana Demirspor) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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