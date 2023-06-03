Adana Demirspor, Başakşehir'e 3-2 mağlup oldu
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Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Adana Demirspor, sahasında karşılaştığı Başakşehir'e 3-2 mağlup oldu. Maçta yaşanan dakikalar ve detaylar haberimizde.
Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Adana Demirspor, sahasında karşılaştığı Başakşehir'e 3-2 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
48. dakikada Rodrigues'in kullandığı kornerde ceza sahası içinde Morel'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-2
55. dakikada Gulbrandsen'in ceza yayına yakın bir noktadan vuruşunda kaleci meşin yuvarlak Deniz'de kaldı.
61. dakikada ceza sahası içinde Touba'nın müdahalesiyle Belhanda düşürülünce hakem penaltı noktasını gösterdi. Belhanda'nın kullandığı penaltıda kaleci Deniz topu çıkarttı. Belhanda dönen topu kafa vuruşuyla tamamlamak istese de Deniz yine topu çıkartmayı başardı.
70. dakikada Berkay'ın sağ taraftan kullandığı kornerde ceza sahası içinde Duarte'nun kafa vuruşunda kaleci Ertaç son anda meşin yuvarlağı çıkarttı.
80. dakikada Yusuf'tan kazandığı topla ceza sahası içerisine giren Emre, penaltı noktasından şutunu çekti. Kaleci Deniz meşin yuvarlağı çıkartmayı başardı.
86. dakikada Caner'in ön direğe pasında topu alan Keny'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-2
Stat: Yeni Adana
Hakemler: Erkan Özdamar xx, Murat Tuğberk Curbay xx, Anıl Usta xx
Adana Demirspor: Ertaç xx, İsmail xx (Manev dk. 78 xx), Morel xx (Yıldırım dk. 87 ?), Semih xx, Rodrigues xx, Stambouli xx, Badou Ndiaye xx (Gökhan dk. 87 ?), Yusuf Sarı xx, Akintola xx (Emre dk. 78 xx), Belhanda xx, Gulbrandsen xx (Cherif Ndiaye dk. 62 xx)
Yedekler: Karacic, Abdurrahim, Furkan, Yusuf Erdoğan, Nongoh
Teknik Direktör: Vincenzo Montella
Başakşehir: Deniz Dilmen xxx, Şener xx (Lucas Lima dk. 57 xx), Shaocong Wu xx (Duarte dk. 67 xx), Touba xx, Caner xx, Berkay Özcan xx, Berkay Aydoğmuş (Lucas Biglia dk. 57 xx), Deniz Türüç xx, Serdar xx (Batuhan dk. 90 ?), Keny xxx, Figueiredo xxx (Januzaj dk. 57 xx)
Yedekler: Volkan, Ayberk, Muhammet Arslantaş, Ömer, Yasin
Teknik Direktör: Emre Belözoğlu
Goller: Stambouli (dk. 8), Morel (dk. 48) (Adana Demirspor), Keny (dk. 10, 86), Figueiredo (dk. 26)(Başakşehir)
Sarı kartlar: Rodrigues (Adana Demirspor), Januzaj (Başakşehir) - ADANA