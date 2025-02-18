Adana Demirspor, Alanyaspor Maçına Hazırlanıyor
Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Coredon Alanyaspor ile oynayacağı maç için hazırlıklarına devam ediyor. Teknik direktör Mustafa Alper Avcı yönetimindeki idmanda ısınma hareketleri ve kuvvet çalışmaları yapıldı.
Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında 23 Şubat Pazar günü Coredon Alanyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Adana Demirspor, teknik direktör Mustafa Alper Avcı yönetiminde kulüp tesislerinde idman yaptı.
Isınma hareketleriyle başlayan idmanda mavi-lacivertliler, kuvvet ve 5'e 2 pas çalışması gerçekleştirdi.
Adana Demirspor, hazırlıklarını yarın sürdürecek.
Kaynak: AA / Eren Bozkurt - Spor