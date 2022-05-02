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Adana Demirspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarına devam etti

AA - Eren Bozkurt - Spor
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Adana Demirspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarına devam etti

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında 7 Mayıs Cumartesi günü sahasında Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında 7 Mayıs Cumartesi günü sahasında Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, mavi-lacivertliler, teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde antrenman yaptı. Antrenman, koordinasyon ve taktik çalışmayla son buldu.

Sakatlıkları bulunan Benjamin Stambouli, Younes Belhanda ve David Akintola ise takımdan ayrı çalıştı.

AA / Eren Bozkurt - Spor

Spor Toto Süper Lig, Aytemiz Alanyaspor, Adana Demirspor, Mayıs, Spor, Haberler

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