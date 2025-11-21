Haberler

Adana'dan 12 Genç, Fibonacci Uluslararası Robotik Olimpiyatları'na Katılacak

Trendyol ve UNDP Türkiye iş birliğiyle yürütülen Yarının Köyleri projesi kapsamında Adana'nın Kürkçüler köyündeki Dijital Merkez'de eğitim alan 12 genç, 22-23 Kasım'da Roma'da düzenlenecek Fibonacci Uluslararası Robotik Olimpiyatları'na katılma hakkı kazandı. Gençler, bölgesel ve ulusal turnuvalardaki başarılarıyla finale yükseldi.

Trendyol'un UNDP iş birliğinde yürüttüğü Yarının Köyleri projesi kapsamında Adana'nın Kürkçüler köyünde faaliyet gösteren Dijital Merkez'de eğitim alan 12 genç, Türkiye'deki bölgesel ve ulusal turnuvalarda elde ettikleri başarılarla 22-23 Kasım'da Roma'da düzenlenecek Fibonacci Uluslararası Robotik Olimpiyatları'na katılmaya hak kazandı.

Trendyol ve UNDP Türkiye iş birliğiyle yürütülen Yarının Köyleri projesi kapsamında Adana Kürkçüler Dijital Merkezi'nde eğitim alan 12 genç, dünyanın önde gelen robotik etkinliklerinden biri olan Fibonacci Uluslararası Robotik Olimpiyatları'na katılmaya hak kazandı. Antalya ve Mersin'de düzenlenen bölgesel ve ulusal turnuvalarda Kızlar Triatlon kategorisinde birincilik, Otonom Araç kategorisinde ikincilik ve MBot Çizgi İzleme kategorisinde Jüri Özel Ödülü'nün sahibi olan üç ekip, gösterdikleri performansla Roma'daki finale adını yazdırdı. İlk kez yurt dışına çıkacak olan gençler, 22-23 Kasım tarihlerinde Roma'da düzenlenecek finalde geliştirdikleri projelerle dünyanın dört bir yanından akranlarıyla rekabet etme ve Yarının Köyleri projesi ile kazandıkları teknik becerileri uluslararası platformda sergileme imkanı bulacak.

Uluslararası paylaşım ve öğrenme ortamı

Fibonacci Uluslararası Robotik Olimpiyatları, farklı ülkelerden teknolojiye ilgi duyan gençleri bir araya getirerek robotik ve mühendislik alanında ürettikleri projeleri paylaşmalarını sağlayan bir platform sunuyor. İlkokul seviyesinden üniversiteye kadar geniş bir yaş grubunun katıldığı etkinlik, takımların kendi çalışmalarını uluslararası bir ortamda tanıtmalarına olanak tanıyor.

Yarışma, aralarında Almanya, Rusya, Çin ve Amerika Birleşik Devletleri'nin de bulunduğu 29 ülkeden gençlerin robotik uygulamalarını bir arada görmesine, teknik yaklaşımları karşılaştırmasına ve yeni deneyimler kazanmasına katkı sağlıyor. Bu yapı, katılımcıların hem kendi projelerini geliştirmeleri hem farklı çözümleri inceleyerek teknik becerilerini pekiştirmeleri için önemli bir öğrenme ortamı oluşturuyor.

Kırsalda dijitalleşmeyi güçlendiren pozitif etki vizyonu

Trendyol'un UNDP Türkiye ile birlikte yürüttüğü Yarının Köyleri projesi, kırsal bölgelerde fırsat eşitliğini güçlendirmeyi, kadınları ve gençleri teknolojiyle desteklemeyi, girişimciliği ve yerel kalkınmayı teşvik etmeyi amaçlıyor. Proje kapsamında kurulan dijital merkezler, farklı yaş gruplarına yönelik eğitim programlarıyla ilgili bölgelerde dijital becerilerin gelişimine katkı sağlıyor.

Yarının Köyleri kapsamında bugüne kadar Adana'nın Kürkçüler, İzmir'in Ulamış, Sakarya'nın Taraklı ve Diyarbakır'ın Bağıvar köylerinde kurulan dijital merkezlerde 4 bine yakın kişi eğitim aldı. Bu merkezlerde verilen robotik, kodlama ve dijital okuryazarlık programları, genç ve çocukların teknolojiyle tanışmasını ve farklı alanlarda yeni beceriler geliştirmesini mümkün kıldı. Bunun yanında, ilgili bölgelerdeki üreticilerin katma değerli ürünler ortaya çıkararak markalaşmasına ve ekonomiye dahil olmasına katkı sundu. Ayrıca dijital tarım ekipmanlarıyla sürdürülebilir tarım uygulamalarının hayata geçirilmesine destek oldu.

Adana Kürkçüler Dijital Merkezi'nde eğitim alan öğrencilerin Fibonacci Olimpiyatları'na katılmaya hak kazanması, dijital merkezlerde sunulan eğitimlerin kısa sürede ortaya çıkardığı gelişimin somut bir örneğini oluşturuyor. - İSTANBUL

