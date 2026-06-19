Haberler

Adana'da Techno 293 Yelken Yarışları başladı

Adana'da Techno 293 Yelken Yarışları başladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'da 3 gün sürecek Techno 293 Yelken Yarışları, Seyhan Baraj Gölü'nde start aldı. 13, 15 ve 17 yaş altı kategorilerinde 19 sporcu mücadele ediyor.

Adana'da 3 gün sürecek Techno 293 Yelken Yarışları start aldı.

Türkiye Yelken Federasyonunun faaliyet programında yer alan organizasyonun ilk gün yarışları, Adana Yelken İhtisas ve Su Sporları Kulübünün ev sahipliğinde Seyhan Baraj Gölü'nde gerçekleştirildi.

Güneşli hava ve elverişli rüzgar eşliğinde düzenlenen yarışlarda, 13, 15 ve 17 yaş altı kategorilerinde 19 sporcu dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele etti.

Yarışlar, 21 Haziran'da sona erecek.

Kaynak: AA / Eren Bozkurt
Halkalı-İstanbul Havalimanı metro hattı hizmete açıldı! 31 Temmuz'a kadar ücretsiz olacak

Türkiye'nin en uzunu ve en hızlısı! Erdoğan açtı, 43 gün ücretsiz
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Saha görevlisinden ünlü modele unutamayacağı hareket

Şu şekil maça giden ünlü modele büyük şok
Japonya Teknik Direktörü'nün pozu olay oldu

Spor gündemini sallayan görüntü

İş insanı Mehmet Musa Evin: Adı nefes kredisi ama nefes almakta zorlanıyoruz

İş insanı Evin: Adı nefes kredisi ama nefes almakta zorlanıyoruz
Aziz Yıldırım çok büyük geliyor! Vedat'ın ardından bir golcü daha

Aziz Yıldırım çıldırdı! Vedat'ın ardından bir golcü daha
Acun Ilıcalı'nın ilk transferi Süper Lig devinden

İlk transferi Süper Lig devinden
Tahliye olan Yusuf Ziya Gümüşel, Cübbeli Ahmet'in elini öptü

Tahliye sonrası evine gelen Cübbeli Ahmet'i böyle karşıladı
İBB yönetici Erhan Karaal'I kaçıranlar tanıdık çıktı! Bomba detaylar

İBB yönetici Erhan Karaal'ı kaçıranlar tanıdık çıktı! Bomba detaylar