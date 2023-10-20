Adana'da kadın polisler voleybol kursu alan kızlarla maç yaptı

Adana'da Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) çerçevesinde voleybol kursu alan lise öğrencisi kızlar ile voleybol maçı yapıldı.

Kadın polisler kız öğrencilerle voleybol oynadı

ADANA - Adana'da kadın polisler, Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı çerçevesinde voleybol kursu alan lise öğrencisi kızlar ile voleybol maçı yaptı.

Adana'da Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı çerçevesinde; "Hayallerimiz Renkleniyor" Projesi ile 8 okulda öğrencilere yönelik voleybol kursu açılması ve turnuva düzenlenmesi planlandı. Havuzlubahçe Anadolu Lisesi'ni ziyaret eden Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü'ndeki kadın polisler, voleybol kursu alan kız öğrenciler ile okul bahçesinde gösteri maçı yaptı.

15 yaşındaki Merve Çağın, güzel bir maç yaptıklarını söyleyerek, "Polis ablalar çok güzel oynadılar. Bize güzel karşılık verdiler. Güzel bir mücadele oldu hepsini tebrik ederiz" diye konuştu.

17 yaşındaki Mervenur Aksu da, "Polislerle maç yapacağımıza şaşırdık. Sevindik güzel bir duygu. Güzel bir maçta oldu" dedi.