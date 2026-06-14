Haberler

Adanalılar, milli maç heyecanını ciğer kebabıyla yaşadı

Adanalılar, milli maç heyecanını ciğer kebabıyla yaşadı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

A Milli Futbol Takımı'nın 24 yıl aradan sonra Dünya Kupası'na katılması Adana'da büyük sevinç yarattı. Vatandaşlar ciğer kebabı salonlarında dev ekranlarda maç izleyerek coşkuyu paylaştı. Kozan'da da dev ekran kurulup simit-çorba ikramı yapıldı.

A Milli Futbol Takımı'nın 24 yıl aradan sonra Dünya Kupası'na katılması tüm ülkede büyük bir coşkuyla karşılanırken, Adanalılar bu heyecanı ciğer kebabı yiyerek yaşadı.

A Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası'na 24 yıl aranın ardından katılmasıyla tüm ülkede yaşanan büyük sevinç, Adana'da adeta ikiye katlandı. Kentte pazar kahvaltılarının vazgeçilmezi olan ciğer kebabı salonlarında, Türkiye ile Avustralya arasında oynanan maç için dev ekranlar kuruldu. Dükkanları dolduran Adanalılar, bir yandan mangaldan taze çıkan ciğerin tadını çıkarırken, diğer yandan da milli maç coşkusunu hep birlikte yaşadı.

KOZAN'DA DEV EKRAN KURULDU

Milli maçın heyecanı, Kozan'da sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yaşandı. Muhsin Yazıcıoğlu Parkı'nda kurulan dev ekranda bir araya gelen vatandaşlar, erken saatlerde alanı doldurarak A Milli Futbol Takımı'na destek verdi. Maç öncesinde vatandaşlara simit ve sıcak çorba ikram edilirken, futbolseverler ay-yıldızlı ekibin mücadelesini büyük bir coşku ve heyecanla takip etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Canlı anlatım: Maçta tek gol var, tempo bir an olsun düşmüyor

Canlı anlatım: Maçta tek gol var, tempo bir an olsun düşmüyor
Bağıra bağıra seslendi! Arda Güler'den maç öncesi tüyleri diken diken eden sözler

Avustralyalı oyuncuların yanında söylediği şeylere beğeni yağıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fas'tan Brezilya'ya geçit yok

Brezilya Fas karşısında umduğunu bulamadı!
Nişan töreninde ezber bozan hediye: Kayınpederin araba jesti genç çifti şoka soktu

Böyle kayınpeder herkese lazım! Nişan hediyesi ağızları açık bıraktı

A Milli Takım kampında sigara iddiası! Görüntüler tartışma yarattı

A Milli Takım'da neler oluyor? Eğer doğruysa yer yerinden oynar
2 bin yıllık tarihi Antiphellos Antik Tiyatrosu'nda milli maç heyecanı

Görüntü 2 bin yıllık tarihi mekandan! Herkes oraya akın etti
Rize'de AFAD personelinin hayatını kaybettiği kazanın görüntüsü ortaya çıktı

AFAD personelinin hayatını kaybettiği kazanın görüntüsü ortaya çıktı
Sır gibi saklıyordu! Eren Elmalı yeni saç stiliyle sahaya çıktı

Sır gibi sakladığı yeni saçlarıyla sahaya çıktı! İşte yeni imajı
İskoçya'dan Dünya Kupası'nda 36 yıl sonra tarihi galibiyet

Dünya Kupası'nda 36 yıl sonra gelen tarihi galibiyet