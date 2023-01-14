Adana'da akıllara durgunluk veren maç! 7 gol atıldı 4'ü sayıldı

Süper Lig'in 19. haftasında Adana Demirspor, sahasında Ankaragücü'nü 3-1 mağlup etti. Başkent ekibinin karşılaşmada 2 golü ofsayta takılırken bir golü de VAR tarafından iptal edildi.

Adana Demirspor ile Ankaragücü, Süper Lig'in 19. haftasında Yeni Adana Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Müthiş bir mücadeleye sahne olan karşılaşmayı ev sahibi ekip 3-1 kazandı.

İKİNCİ YARI GOL YAĞMURU

Karşılaşmada Adana Demirspor'a galibiyeti getiren golleri 49. dakikada Yusuf Sarı, 66. dakikada Emre Akbaba ve 77 dakikada Gökhan İnler kaydetti. Ankaragücü'nün tek golünü ise 61. dakikada Uras Radakovic kaydetti.

ANKARAGÜCÜ'NDEN TEPKİ

Mücadelede Ankaragücü'nün attığı 2 gol ofsayt gerekçesiyle iptal edilirken, 1 gol ise VAR incelemesi sonucu iptal edildi. Yaşananlar sonrası Ankaragücü sosyal medya hesabından çarpıcı bir paylaşım yaptı. Karşılaşma öncesi hakem kararlarına tepki gösteren Adana Demirspor taraftarlarının beyaz mendil sallamasına atıfta bulunan Ankaragücü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Adaletli yönetmeniz için biz de mi beyaz mendil sallayalım?" ifadelerini kullandı.