Adana'da 16. Uluslararası Kurtuluş Yarı Maratonu renkli görüntülere sahne oldu

ADANA'da, sağanak yağış altında düzenlenen 16'ncı Uluslararası Adana Kurtuluş Yarı Maratonu'na 7'den 70'e yaklaşık 3 bin kişi katıldı. Kentin tarihi ve kültürel merkezlerinden geçen yarış, renkli görüntülere sahne oldu.

Kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 104'üncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen maratonun startını Büyükşehir Belediye Başkanvekili Güngör Geçer verdi. Sağanak yağış altında gerçekleştirilen organizasyonda yarışmacılar Fuzuli Caddesi'nden start aldı. Koşucular, Büyük Saat Kulesi ve Taş Köprü gibi kentin önemli tarihi ve kültürel noktalarından geçti.

OMZUNDA KÜTÜKLE YALIN AYAK KOŞTU

Her yaştan katılımın olduğu halk koşusunda, bebek arabasıyla yarışa katılanlar dikkat çekti. Bazı vatandaşlar, müzik için kurulan stantların önünde çiftetelli oynadı. Bir yarışmacı ise omzunda kütükle yalın ayak koştu. Koşu sırasında sağanak nedeniyle geçiş çizgisinde bulunan şişme takların vatandaşlar tarafından tutularak geçişinin sağlandığı anlar ise büyük beğeni topladı.

Yarı maratonda dereceye girenler ise şöyle:

21K Kadınlar Genel Klasman

1-Sümeyye Erol

2-Zinash Mulata Waketoli

3-Ruken Tek

21K Erkekler Genel Klasman

1-Mengistu Bekele Tedecha

2-Ali Kaya

3-Ersin Tekal

10K Kadınlar Genel Klasman

1-Dilek Öztürk

2-Derya Kese

3-Çağla Elmas

10K Erkekler Genel Klasman

1-Enbiya Yazıcı

2-Ümran Bulut

3-Turan Alkan