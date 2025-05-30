Adana Barosu Futbol Turnuvası'nda Şampiyon Adana Barosu Takımı
Adana Bölge Adliye Mahkemesi tarafından düzenlenen futbol turnuvası sona erdi. Finalde Adana Barosu Spor Kulübü, Adana 1 Nolu T Tipi takımını 4-1 yenerek şampiyon oldu. Baro Başkanı Volkan Böke, etkinliğin dayanışmayı artırdığını vurguladı.
Adana Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düzenlenen futbol turnuvası sona erdi.
Muharrem Gülergin Stadı'nda düzenlenen turnuvanın final maçında Adana Barosu Spor Kulübü, Adana 1 Nolu T Tipi takımıyla karşılaştı.
Rakibini 4-1 yenen Adana Barosu takımı, turnuvanın şampiyonu oldu.
Adana Baro Başkanı Volkan Böke, turnuvada sporun birleştirici gücünün sahaya yansıdığını belirtti.
Etkinliğin meslektaşları arasındaki dayanışmayı pekiştirdiğini ifade eden Böke, turnuvanın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.
Şampiyon takıma kupa ve madalyalarını Adana Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Bestami Tezcan verdi.