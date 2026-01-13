Haberler

Milli kayakçı Ada Hasırcı, 2026 Kış Olimpiyat Oyunları kotası aldı

Güncelleme:
Milli kayakçı Ada Hasırcı, 2026 Kış Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'yi temsil etme hakkı kazandı. Alp disiplininde slalom kategorisinde birinci olan Hasırcı, milli takıma katılan diğer sporcularla birlikte ülkemizi uluslararası arenada temsil edecek.

Milli kayakçı Ada Hasırcı, İtalya'da yapılacak 2026 Kış Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'yi temsil edecek.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nden yapılan açıklamaya göre alp disiplininde mücadele eden Ada Hasırcı, Türkiye Kayak Federasyonu tarafından düzenlenen olimpiyat seçmelerinde slalom kategorisinde ilk sırayı elde etti.

Ada Hasırcı, bu başarısıyla Milano Cortina 2026 Kış Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'yi temsil etme hakkı kazandı.

Milli kayakçılar İrem Dursun ve Abdullah Yılmaz da 2026 Kış Olimpiyat Oyunları kotası almıştı.

