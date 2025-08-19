Acun Ilıcalı'ya kötü haber

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'nin üç dönemlik transfer yasağına karşı yaptığı başvurunun sonucu belli oldu. Kulüp, yasağın iki döneme indirildiğini, üçüncü dönemin ise askıya alındığını açıkladı.

Kulüp, yaptığı açıklamada transfer yasağının 2 döneme indirildiği, üçüncü dönemin ise askıya alındığını açıkladı.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulüp Mali İnceleme Kurulu'na yaptığımız başvurunun ardından, bize uygulanan üç dönemlik transfer ücreti kısıtlamalarının iki döneme indirildiği ve üçüncü dönemin askıya alındığı teyit edildi. Ödeme tarihleriyle ilgili gerekçemiz ise kurul tarafından kabul edilmedi.

Son haftalarda da gösterdiğimiz gibi, hala kiralık veya serbest oyuncu olarak transfer yapabiliyoruz. Bu zorlu süreçte bize verdikleri sarsılmaz destek için tüm taraftarlarımıza içtenlikle teşekkür etmek istiyoruz. Birlik ve beraberliğimiz, futbol dünyasına Hull City ailesinin gücünü gösterdi.

ZORLUKLAR BİZİ ASLA YIKAMAZ; SADECE DAHA GÜÇLÜ YAPAR."

Ancak kulüp, önümüzdeki bir yıl içinde toplam yedi gün geç transfer ödemesi yaparsa, ceza yeniden üç döneme çıkacak.