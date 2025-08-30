Acun Ilıcalı'ya 1-0 öne geçtiği maçta büyük hezimet

İngiltere Championship 4. hafta maçında Bristol City ile Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City karşı karşıya geldi. Ashton Gate Stadyumu'nda oynanan maçı Bristol City, 4-2'lik skorla kazandı.

HULL CITY ÜSTÜNLÜĞÜNÜ KORUYAMADI

Karşılaşmaya Hull City, 3. dakikada Joe Gelhardt'ın golüyle önde başladı. Bristol City, bu gole 18. dakikada Emil Riis ile karşılık verdi. Baskısını artıran ev sahibi, 32. dakikada Anis Mehmeti, 42. dakikada yine Emil Riis'in golleriyle 3-1 öne geçti. İkinci yarının 78. dakikasında da Max Bird ile dördüncü golü bulan Bristol City farkı üçe çıkardı. Maçta son sözü Hull City söyledi. 90+3'ncü dakikada rakip ağları sarsan Joseph, skoru 4-2 yaptı.

HULL CITY 4 PUANDA KALDI

Bu sonuçla birlikte üst üste ikinci yenilgisini alan Hull City, 4 puanda kaldı. Bristol City ise puanını 8'e yükseltti.